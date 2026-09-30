[Video] Ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khách đi các chuyến bay nội địa sẽ chi trả 90.909 đồng/người, trong khi hành khách quốc tế áp dụng mức 25 USD/người.
Các mức thu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chính thức áp dụng đối với vé xuất bán từ 0h ngày 1/10, tính theo giờ địa phương tại nơi xuất vé. So với mặt bằng các cảng hàng không lớn, mức phí quốc tế tại Long Thành tương đương sân bay Nội Bài và cao hơn sân bay Tân Sơn Nhất 5 USD/người (tương đương mức chênh lệch 25%). Đối với các chặng bay quốc nội, phí phục vụ hành khách tại Long Thành bằng mức đang thu tại cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ban-hanh-muc-gia-dich-vu-phuc-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-post991851.html