[Video] Ban hành khung giá điện mặt trời kết hợp lưu trữ
Bộ Công Thương vừa ban hành khung giá phát điện mặt trời năm 2026, trong đó lần đầu phân định rõ mức giá giữa các dự án có và không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng.
Việc xây dựng khung giá riêng cho các dự án có pin lưu trữ được kỳ vọng góp phần tháo gỡ bài toán chi phí đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghệ lưu trữ điện. Qua đó, hạn chế tình trạng dư thừa nguồn điện vào thời điểm nắng cao, đồng thời tăng khả năng điều tiết và bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ban-hanh-khung-gia-dien-mat-troi-ket-hop-luu-tru-post1002806.html