[Video] Ban hành khung giá điện mặt trời kết hợp lưu trữ

Phiên bản VT-4B mới của Trung Quốc được cho là có giáp dày hơn, hệ thống phòng vệ chủ động GL-6 và pháo điều khiển từ xa 30 mm. Những nâng cấp này giúp xe tăng xuất khẩu chủ lực của Bắc Kinh tăng cường khả năng đối phó UAV và các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại.