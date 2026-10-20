[Video] Bàn giao mặt bằng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận trong tháng 11
UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: Địa phương đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đoạn qua Tây Ninh ngay trong tháng 11 tới.
Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được mở rộng lên 6 đến 8 làn xe, góp phần tăng năng lực kết nối TP Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ban-giao-mat-bang-mo-rong-cao-toc-tp-ho-chi-minh-trung-luong-my-thuan-trong-thang-11-post996831.html