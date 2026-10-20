[Video] Bàn giao mặt bằng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận trong tháng 11

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội, một bước tiến mới trong cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Thủ đô là mới đây đã đưa vào hoạt động mô hình Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện, không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn mà còn đánh dấu tư duy phục vụ mới - chủ động đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân ngay từ khoảnh khắc thiêng liêng chào đón thành viên mới.