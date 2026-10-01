[Video] Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc
Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được ấn định, phân bổ mức hỗ trợ, xác định mức bình quân, mức tối thiểu hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh đóng góp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 81/2026 về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư số 55/2011. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-khong-duoc-dat-ra-khoan-dong-gop-bat-buoc-post992120.html