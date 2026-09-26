[Video] Ban Chỉ đạo Đề án của Đảng ủy Quốc hội khảo sát hoạt động giám sát tại Phú Thọ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng Đoàn khảo sát Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao việc tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các nội dung khảo sát. Đồng chí cho rằng các ý kiến của tỉnh có cơ sở thực tiễn, đồng thời đề xuất thêm những cơ chế, chế tài rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cả chủ thể thực hiện giám sát và đối tượng chịu sự giám sát.