Dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật về tình hình thời tiết trên cả nước trong 2 ngày tới.

Theo thông tin dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp, trong hai ngày 21 và 22/11, không khí lạnh có xu hướng suy yếu và lệch dần về phía đông. Vì vậy, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi, trời tiếp tục rét trong đêm 20 và ngày 21/11.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi từ 11-13 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực này dao động từ 19-22 độ C.

Từ ngày 22/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, ban ngày trời lạnh, rét chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng.