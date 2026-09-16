[Video]Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về mưa lớn tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An.

Theo dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 16/9 đến đêm 17/9, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 50-90mm, có nơi trên 200mm.

Lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên báo động 3; sông Bưởi và sông Mã có khả năng tiếp tục lên. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Tại Hà Nội, trong đêm 16 và ngày 17/9 có mưa to 40-70mm, có nơi trên 100mm.