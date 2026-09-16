[Video]Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở
Từ chiều tối 16/9 đến đêm 17/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 200mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao tại nhiều khu vực vùng núi.
Theo dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 16/9 đến đêm 17/9, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 50-90mm, có nơi trên 200mm.
Lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục lên trên báo động 3; sông Bưởi và sông Mã có khả năng tiếp tục lên. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.
Tại Hà Nội, trong đêm 16 và ngày 17/9 có mưa to 40-70mm, có nơi trên 100mm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/videobac-bo-thanh-hoa-va-nghe-an-tiep-tuc-mua-lon-nguy-co-lu-quet-sat-lo-post988957.html