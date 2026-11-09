[Video] Bắc Bộ chuyển rét, miền Trung đối mặt mưa lớn diện rộng

Tại Hà Nội, sáng có mưa vừa, mưa to, kèm dông, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ C.

Đáng chú ý, khu vực Trung Bộ bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng. Tại Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm. Từ ngày 9 đến đêm 10/11, phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 500 mm. Phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có nơi mưa trên 200 mm.