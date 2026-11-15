[Video] Ba cầu vượt sông Hồng dẫn đầu về sản lượng thi công
Ba cầu Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở đang dẫn đầu về sản lượng thi công trong số các dự án vượt sông Hồng tại Hà Nội. Nhiều hạng mục nền móng hoàn thành, kết cấu dần thành hình, hướng tới mục tiêu phục vụ APEC 2027.
Theo báo cáo tiến độ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hiện dẫn đầu với sản lượng đạt 54,2% giá trị hợp đồng. Công trình đã hoàn thành toàn bộ 941/941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và thi công thân tại 66/70 trụ. Các hạng mục khác tiếp tục được triển khai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ba-cau-vuot-song-hong-dan-dau-ve-san-luong-thi-cong-post1002719.html