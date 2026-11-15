[Video] Ba cầu vượt sông Hồng dẫn đầu về sản lượng thi công

Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2026, tỷ số giới tính khi sinh của toàn tỉnh là 124,5 bé trai/100 bé gái. Đây là con số báo động khi tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Ninh Bình đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số trong thời kì mới, từng bước kiểm soát được tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo phát triển bền vững.