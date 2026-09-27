[VIDEO] Ấm áp mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mang tên PETROVIETNAM nơi biên giới
Đúng dịp Rằm tháng Tám, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình "PETROVIETNAM: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường", mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho hơn 1.050 học sinh, đồng thời khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM của nhà trường.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-am-ap-mua-trung-thu-dau-tien-duoi-mai-truong-mang-ten-petrovietnam-noi-bien-gioi-746032.html