[VIDEO] Ấm áp mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mang tên PETROVIETNAM nơi biên giới

Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập đang khẩn trương tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động. Nội dung được quan tâm nhất là quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, bởi đây là cơ sở để xét thi đua khen thưởng. Đặc biệt, năm học này là năm đầu tiên áp dụng Nghị định số 233/2026/NĐ-CP của Chính phủ.