Video AI biến CEO Nvidia Jensen Huang thành 'ông hoàng vũ đạo' gây sốt mạng

Mới đây, ột video AI tái hiện CEO Nvidia Jensen Huang biểu diễn trên sân khấu theo phong cách Michael Jackson đang gây chú ý trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là video sau đó được đăng lại trên X và thu hút sự chú ý của Elon Musk. Tỷ phú công nghệ còn trực tiếp chia sẻ video kèm lời bình luận hài hước.

Theo trang Ifeng, vào ngày 6/10, một nhà sáng tạo nội dung trên Bilibili đã tạo một video bằng AI, trong đó CEO Nvidia Jensen Huang là nhân vật chính.

Video lấy cảm hứng từ phần mở màn nổi tiếng trong chuyến lưu diễn Dangerous của Michael Jackson. Thay vì Michael Jackson xuất hiện trên sân khấu, hình ảnh của Jensen Huang được ghép vào, tạo nên màn trình diễn đầy hài hước.

Video viral chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong video, CEO Nvidia xuất hiện như một “ông hoàng vũ đạo”, vừa nhảy vừa hát. Phía dưới sân khấu là loạt nhân vật đình đám của ngành công nghệ, gồm cựu CEO Apple Tim Cook, CEO AMD Lisa Su, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Tesla Elon Musk.

Tính đến thời điểm đăng bài, video đã đạt hơn 1,21 triệu lượt xem trên Bilibili và tiếp tục tăng nhanh.

Sau khi gây chú ý trên Bilibili, video tiếp tục được người dùng đăng lại trên nền tảng X và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Elon Musk. Tỷ phú công nghệ sau đó trực tiếp chia sẻ lại video.

Kèm theo bài đăng, Elon Musk hài hước viết: “Đây chính là lý do giá bộ nhớ đắt đến vậy”.

Câu nói của Elon Musk liên quan đến tình trạng giá chip nhớ tăng cao trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng AI trên toàn cầu ngày càng lớn.

Tác giả của video cũng tỏ ra bất ngờ khi tác phẩm của mình được tỷ phú giàu nhất thế giới chia sẻ, viết rằng: “Vậy là mình cũng trở thành người được tỷ phú giàu nhất thế giới bình luận và chia sẻ rồi, dù là video bị người khác đăng lại”.