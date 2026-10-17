[Video] 99% người chuyển đổi mã số BHXH, BHYT sang định danh cá nhân

Còn lại 162.000 người chuyển đổi chưa thành công, hơn 348.000 người chưa thực hiện và gần 337.000 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi.

Các trường hợp này chủ yếu do chưa thống nhất thông tin cá nhân trong hệ thống hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa đồng bộ; chưa có thông tin số định danh cá nhân/căn cước hoặc chưa khớp dữ liệu. Hệ thống tiếp tục rà soát để chuyển đổi khi đáp ứng điều kiện.