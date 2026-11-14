[Video] 950 năm Quốc Tử Giám – phát huy tinh hoa đạo học Việt Nam
Tối 13/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076-2026), với chủ đề “Tinh hoa đạo học”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.
Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều Lý, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục dân tộc. Trải qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng nhân tài.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền và danh nhân; cùng nhìn lại hành trình hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài của đất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-950-nam-quoc-tu-giam-phat-huy-tinh-hoa-dao-hoc-viet-nam-post1002551.html