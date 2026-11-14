[Video] 950 năm Quốc Tử Giám – phát huy tinh hoa đạo học Việt Nam

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều Lý, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục dân tộc. Trải qua gần một thiên niên kỷ, Văn Miếu-Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng nhân tài.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên thánh, tiên hiền và danh nhân; cùng nhìn lại hành trình hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài của đất nước.