[Video] 950 năm Quốc Tử Giám: Phát huy giá trị đạo học, trọng dụng hiền tài
Sáng 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước”, kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, sự ra đời của Quốc Tử Giám đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc. Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài.
Đặc biệt, hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ ghi dấu truyền thống khoa bảng mà còn lưu giữ những quan niệm sâu sắc của cha ông về học vấn, đạo đức và trách nhiệm của người có học đối với đất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-950-nam-quoc-tu-giam-phat-huy-gia-tri-dao-hoc-trong-dung-hien-tai-post1002167.html