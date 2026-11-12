[Video] 950 năm Quốc Tử Giám: Phát huy giá trị đạo học, trọng dụng hiền tài

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, sự ra đời của Quốc Tử Giám đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc. Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài.

Đặc biệt, hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ ghi dấu truyền thống khoa bảng mà còn lưu giữ những quan niệm sâu sắc của cha ông về học vấn, đạo đức và trách nhiệm của người có học đối với đất nước.