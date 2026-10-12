[Video] 95 triệu thuê bao Internet băng rộng đang hoạt động trên nền IPv6

Sau nhiều năm vận hành song song giữa IPv4 và IPv6 thì Việt Nam đang hướng tới mô hình IPv6 Only, tức là chỉ sử dụng IPv6 nhằm xây dựng hạ tầng Internet hiện đại. Hiện Việt Nam có khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt xấp xỉ 70%, tăng 21% so với năm 2020, đưa Việt Nam đứng thứ 7 thế giới, thứ 2 ASEAN, cao khoảng 1,6 lần mức trung bình thế giới. Hạ tầng viễn thông, mạng truy cập, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, nền tảng và dịch vụ số đang được chuyển đổi mạnh mẽ sang Internet thế hệ mới.

NGUYỄN THÚY