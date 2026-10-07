[Video] 80 năm tiếp nối mạch nguồn 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Qua những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ, chương trình tái hiện mạch nguồn truyền thống được các thế hệ lực lượng vũ trang Thủ đô gìn giữ, tiếp nối trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

80 năm trước, quân và dân Hà Nội đã chiến đấu 60 ngày đêm trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, giam chân quân địch ngay tại Thủ đô, góp phần tạo điều kiện để cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” từ đó trở thành biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.