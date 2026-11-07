[Video] 7 bước để một lò phản ứng hạt nhân được đưa vào hoạt động cụ thể ra sao?
Theo Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, việc đưa một lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu vào hoạt động phải trải qua quy trình chặt chẽ, với những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và an ninh hạt nhân. Từ quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng đến vận hành thử và cấp phép hoạt động chính thức, mỗi giai đoạn đều phải đáp ứng các điều kiện pháp lý và kỹ thuật cụ thể. Đáng chú ý, phương án chấm dứt hoạt động và quản lý chất thải phóng xạ cũng phải được tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-7-buoc-de-mot-lo-phan-ung-hat-nhan-duoc-dua-vao-hoat-dong-cu-the-ra-sao-3f7428d/