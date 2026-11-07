[Video] 7 bước để một lò phản ứng hạt nhân được đưa vào hoạt động cụ thể ra sao?

Từ một trung tâm huấn luyện robot ở Đức, cuộc đua AI đang cho thấy một thách thức mới của ngành công nghiệp: làm thế nào để máy móc học được kỹ năng từ thế giới thực. Với Việt Nam, đây cũng là gợi mở về cách đưa công nghệ vào sản xuất, phát triển năng lực làm chủ công nghệ.