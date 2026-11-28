Dự báo thời tiết ngày 29/11/2026, Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.