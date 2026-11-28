[Video] 6 tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó mưa lũ, sẵn sàng hỗ trợ dân
Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du. Đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-6-tinh-mien-trung-khan-truong-ung-pho-mua-lu-san-sang-ho-tro-dan-post1006159.html