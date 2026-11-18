Từ ngày 21 đến 24 tháng 11, người dân và du khách có thể tham quan các không gian làng nghề, triển lãm văn hóa Hà Nội và trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo. Hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại 126 xã, phường, gắn với các lễ hội, làng nghề và câu chuyện văn hóa địa phương.

Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lúc 20 giờ ngày 24 tháng 11, dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả.