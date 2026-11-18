[Video] 4 ngày trải nghiệm các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Hà Nội
Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong hai ngày 21 và 22 tháng 11. Các hoạt động biểu diễn, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tiếp tục diễn ra đến ngày 24 tháng 11.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 11, người dân và du khách có thể tham quan các không gian làng nghề, triển lãm văn hóa Hà Nội và trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo. Hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại 126 xã, phường, gắn với các lễ hội, làng nghề và câu chuyện văn hóa địa phương.
Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lúc 20 giờ ngày 24 tháng 11, dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-4-ngay-trai-nghiem-cac-hoat-dong-nhan-ngay-van-hoa-viet-nam-2026-tai-ha-noi-post1003426.html