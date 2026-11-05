[Video] 35.000 căn chung cư có thể được mở bán tại Hà Nội năm sau

Theo báo cáo từ hãng dịch vụ bất động sản Knight Frank, trong quý 3, Thủ đô ghi nhận tổng nguồn cung sơ cấp đạt gần 7.800 căn hộ; trong đó có hơn 2.500 căn mở bán mới và trên 5.200 căn tồn kho.

Bước sang năm sau, Knight Frank dự báo thị trường Hà Nội sẽ có thêm khoảng 35.000 căn hộ mới. Phần lớn nguồn cung tập trung tại khu vực phía tây, đông và bắc nhờ quỹ đất dồi dào tại các khu đô thị quy mô lớn, kết hợp nguồn cung từ các quỹ đất còn lại tại Tây Hồ và Thanh Xuân.