[Video] 3 thai phụ, 41 bệnh nhi bị ngộ độc trong vụ ăn bánh mì tại Quảng Ngãi
Sáng 13/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, đến nay đã có 167 bệnh nhân nhập viện, 13 trường hợp đã xuất viện.
Để xác định nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-3-thai-phu-41-benh-nhi-bi-ngo-doc-trong-vu-an-banh-mi-tai-quang-ngai-post994956.html