[Video] 3 thai phụ, 41 bệnh nhi bị ngộ độc trong vụ ăn bánh mì tại Quảng Ngãi

Càng bước vào tuổi già, tôi càng thương những người cha, người mẹ cả đời chỉ biết sống vì gia đình. Đến lúc nghỉ hưu, con cái đã trưởng thành, họ mới nhận ra mình không biết phải tìm niềm vui ở đâu ngoài các con.