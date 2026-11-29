Tính đến 6h ngày 29/11, tổng dung tích các hồ chứa toàn tỉnh đạt hơn 525 triệu m3 (gần 60% thiết kế); trong đó 56 hồ thủy lợi đạt gần 510 triệu m3 và 11 hồ thủy điện đạt hơn 17 triệu m3. Trong 24 giờ qua, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, trong đó Nha Trang trên 160mm.

Lúc 7h sáng 29/11, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đạt hơn 5m (vượt báo động 2 là 0,01m); sông Cái Nha Trang đạt 6,75 mét và sông Cái Phan Rang đạt 33,75m (đều dưới báo động 1).