[Video] 2.354 quy trình công nghệ thúc đẩy phát triển nông thôn, miền núi

Thông qua dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo đã tiếp nhận 15 quy trình công nghệ trong nuôi ong, sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm; đồng thời hình thành chuỗi liên kết từ cung cấp ong giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm cho người nuôi.

Việc áp dụng quy trình mới đã giúp năng suất mật tăng từ khoảng 10–15 kg lên 36 kg mỗi đàn trong một năm. Doanh thu của doanh nghiệp sau dự án tăng 56%.