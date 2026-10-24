[Video] 2.354 quy trình công nghệ thúc đẩy phát triển nông thôn, miền núi
Qua 10 năm thực hiện, Chương trình nông thôn miền núi đã triển khai 551 dự án tại 34/34 tỉnh, thành phố. Các mô hình ứng dụng công nghệ đạt mức tăng giá trị kinh tế trung bình hơn 30% so với công nghệ cũ.
Thông qua dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo đã tiếp nhận 15 quy trình công nghệ trong nuôi ong, sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm; đồng thời hình thành chuỗi liên kết từ cung cấp ong giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm cho người nuôi.
Việc áp dụng quy trình mới đã giúp năng suất mật tăng từ khoảng 10–15 kg lên 36 kg mỗi đàn trong một năm. Doanh thu của doanh nghiệp sau dự án tăng 56%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-2354-quy-trinh-cong-nghe-thuc-day-phat-trien-nong-thon-mien-nui-post997476.html