[Video] 1VIKC 2026 – Điểm hẹn của Kendo quốc tế tại Việt Nam
Không chỉ là những cuộc so tài trên sàn đấu, 1VIKC 2026 đang đưa Kendo Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng kiếm đạo quốc tế. Giữa không gian văn hóa Tam Chúc, những giá trị của võ đạo Nhật Bản gặp gỡ tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển của Kendo Việt Nam.
Diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, giải quy tụ khoảng 200 đến 250 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và đại biểu đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ.
1VIKC 2026 đang mở ra một không gian rộng hơn cho Kendo Việt Nam: nơi võ đạo, văn hóa, thể thao và hội nhập cùng gặp nhau. Một điểm hẹn mới của Kendo quốc tế – và một bước tiến mới của Kendo Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-1vikc-2026-diem-hen-cua-kendo-quoc-te-tai-viet-nam-post1004650.html