Diễn ra từ ngày 19 đến 22/11, giải quy tụ khoảng 200 đến 250 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và đại biểu đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ.

1VIKC 2026 đang mở ra một không gian rộng hơn cho Kendo Việt Nam: nơi võ đạo, văn hóa, thể thao và hội nhập cùng gặp nhau. Một điểm hẹn mới của Kendo quốc tế – và một bước tiến mới của Kendo Việt Nam.