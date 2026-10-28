[Video] 13 tỉnh ven biển ứng phó gió giật cấp 9, sóng cao 4m
Ngày 28/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi 13 tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông do ảnh hưởng của khối không khí lạnh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m. Cùng thời điểm, vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động với sóng biển cao từ 2-3 m.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-13-tinh-ven-bien-ung-pho-gio-giat-cap-9-song-cao-4m-post998672.html