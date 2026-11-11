[Video] 11 cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội lĩnh án tù

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 16 bị cáo các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù. Trong số này, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế TP Hà Nội.

PV