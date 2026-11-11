[Video] 11 cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội lĩnh án tù
Chiều 11/11, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt đối với 16 bị cáo trong vụ án môi giới và nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân, xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 16 bị cáo các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù. Trong số này, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế TP Hà Nội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-11-cuu-can-bo-so-y-te-ha-noi-linh-an-tu-post1001902.html