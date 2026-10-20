Victoria's Secret mắc kẹt trong chuẩn mực gợi cảm cũ

Khoảng 3/4 thời lượng Victoria’s Secret Fashion Show 2026 trôi qua trước khi thương hiệu tiết lộ điểm nhấn lớn nhất của đêm diễn: Fantasy Bra trị giá 50 triệu USD do Jacob Arabo của Jacob & Co. chế tác.

Trước đó, Bella Hadid xuất hiện trên sàn diễn với giày cao gót, bra đính đá và đôi cánh ấn tượng. Ca sĩ Megan Moroney trình diễn trong bộ cánh hồng phấn, trong khi Tate McRae diện corset đỏ cùng vớ da chân đồng màu.

Ở phần trình diễn mang tên Pink, nhóm nhạc Katseye hóa thân thành những nữ sinh tinh nghịch, còn vận động viên Trinity Rodman xuất hiện trong quần ngắn đính sequin và bra nâng đỡ.

Kylie Jenner mang Fantasy Bra trở lại sàn diễn Victoria’s Secret, tạo nên một khoảnh khắc đáng chú ý. Ảnh: Victoria’s Secret.

Sau màn dàn dựng ánh sáng nhằm gia tăng sự hồi hộp, Kylie Jenner bước ra trong chiếc Fantasy Bra đính viên kim cương vàng 75,54 carat và 4.410 viên kim cương trắng. Cô phối thiết kế với đôi cánh gợi hình kỳ lân và chân váy ngắn xuyên thấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Fantasy Bra trở lại sàn diễn Victoria’s Secret. Từng là tâm điểm của show thời trang đình đám, thiết kế này đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình thương hiệu khôi phục hình ảnh quen thuộc sau nhiều năm loay hoay thay đổi.

Tuy nhiên, sự trở lại của Fantasy Bra không chỉ là màn trình diễn trang sức xa xỉ. Nó còn đặt ra câu hỏi về việc Victoria’s Secret có thực sự làm mới quan niệm về vẻ gợi cảm hay lại quay về những khuôn mẫu cũ, theo The New York Times.

Victoria’s Secret khôi phục hình ảnh cũ

Trong 2 năm qua, Victoria’s Secret từng bước đưa những yếu tố đặc trưng trở lại. Thương hiệu tái tổ chức show diễn vào năm 2024, sau khi sự kiện bị hủy từ năm 2019 trong bối cảnh mối quan hệ giữa Les Wexner, chủ sở hữu khi đó của công ty, và Jeffrey Epstein bị phanh phui.

Những thiên thần Victoria’s Secret, từng bị loại bỏ năm 2021 để nhường chỗ cho một nhóm đại diện nữ giới đa dạng hơn, cũng trở lại sau 2 năm. Thương hiệu còn để Gisele Bündchen, một trong những thiên thần nổi tiếng nhất, xuất hiện trong video quảng bá trước show năm nay. Siêu mẫu nằm thư thái trên sofa trong bộ đồ ren mỏng manh.

Tin đồn cô trực tiếp trình diễn trên sàn diễn không thành hiện thực sau khi Bündchen bị gãy chân ngay trước sự kiện. Show năm nay cũng đánh dấu lần đầu Victoria’s Secret trở lại Los Angeles sau gần 20 năm, theo WWD.

Sàn diễn Victoria’s Secret năm nay được cho là khôi phục khuôn mẫu cũ về hình tượng phụ nữ. Ảnh: Mega.

Những động thái này cho thấy thương hiệu nỗ lực tìm cách khôi phục công thức từng làm nên sức hút riêng. Song, việc đưa Fantasy Bra trở lại cũng dấy lên câu hỏi về hình ảnh phụ nữ trên sàn diễn này.

Sau phong trào #MeToo, Victoria’s Secret từng đối mặt với những tranh luận về việc coi phụ nữ như những hình mẫu hoàn hảo trong phòng ngủ. Những hình ảnh này cũng bị cho là góp phần củng cố văn hóa quấy rối và lạm dụng tình dục.

Dù lãnh đạo thương hiệu khẳng định show thời trang đề cao sự tự tin, niềm vui và quyền làm chủ cơ thể, nhiều ý kiến cho rằng những điều diễn ra trên sàn diễn vẫn bám sát vẻ gợi cảm truyền thống kiểu Vargas girl và Playboy. Tất cả nhấn mạnh hình thể của người mẫu.

Trong khi CEO Hillary Super và Giám đốc sáng tạo Adam Selman nói về việc trao quyền cho phụ nữ, những thiết kế khoe đường cong và đôi cánh thiên thần vẫn tạo nên hình ảnh quen thuộc của Victoria’s Secret.

Khi sự gợi cảm vẫn được định nghĩa bởi ánh nhìn nam giới

Theo Selman, việc đưa Fantasy Bra trở lại xuất phát từ yêu cầu của người hâm mộ. Ông đặt tên cho show năm nay là Fandemonium, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người xem.

Chiến lược này dường như mang lại hiệu quả thương mại. Giá cổ phiếu Victoria’s Secret tăng mạnh trong năm nay. Thương hiệu cũng đổi mã giao dịch trên thị trường chứng khoán từ VSCO thành VSXY vào tháng 6, phản ánh định hướng mới.

Tuy nhiên, việc tái xây dựng hình ảnh người mẫu mặc corset và khoe đường cong cũng đồng nghĩa với sự trở lại của thời kỳ mà sự gợi cảm được đánh giá chủ yếu qua ánh nhìn nam giới. Cách thể hiện này không mới mẻ. Một cách lý giải khác là công chúng hoài niệm về thời kỳ đó và xem đây như trò giải trí vô hại.

Màn trình diễn cuối cùng của Victoria's Secret với dàn thiên thần. Ảnh: Mario Anzuoni/Reuters.

Sau những cuộc tranh luận xã hội về vai trò giới và cách thể hiện giới tính, việc theo dõi buổi trình diễn Victoria’s Secret có thể tạo cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi đàn ông và phụ nữ được phân định bằng cách ăn mặc. Sự trở lại của thương hiệu vì thế không chỉ là câu chuyện thời trang, mà còn phản ánh những quan niệm cũ vẫn tồn tại trong văn hóa đại chúng.

Dẫu vậy, Victoria’s Secret vẫn là một thương hiệu thời trang, dù sản phẩm chủ yếu là nội y. Thời trang vốn có sức mạnh lớn khi mang đến cho công chúng điều họ chưa thực sự cần, mở ra cách thể hiện bản thân mới mẻ và mạnh mẽ.

Thay vì chỉ khôi phục quá khứ bằng những khuôn mẫu gợi cảm quen thuộc, Victoria’s Secret có thể tìm cách truyền tải quyền làm chủ cơ thể theo hướng khác biệt hơn. Một buổi trình diễn đột phá không đơn thuần lặp lại những điều khán giả vốn biết, mà đưa ra quan niệm mới về thời trang và cơ thể phụ nữ.