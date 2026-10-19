Victoria's Secret Fashion Show: Quỳnh Anh Shyn đẹp hút mắt, Hoàng Thùy gây chú ý

Victoria's Secret Fashion Show 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng quốc tế. Từ khóa về show diễn lọt top trending, ghi nhận hơn 460 nghìn bài đăng thảo luận trên nền tảng X.

Quỳnh Anh Shyn là đại diện Việt Nam nổi bật trên hàng ghế mời của show. Em Xinh chọn thiết kế hai mảnh gam màu ombre xanh dương - trắng ấn tượng của NTK Lê Thanh Hòa. Đồng điệu với trang phục, fashionista người Việt đội tóc giả bạch kim có phần chuyển sắc xanh dương đậm. Cô hoàn thiện diện mạo với trang sức bạc của Swarovski.

Sự kiệnđánh dấu lần trở lại thứ hai, "phục thù thành công" của Quỳnh Anh Shyn trên hàng ghế khách mời Victoria's Secret Fashion Show. Trong lần đầu tiên được nhà mốt mời sang New York dự show, cô gặp nhiều sự cố đáng tiếc. Fashionista sinh năm 1996bị thất lạc phần lớn trang sức trong vali, sau đó "vắng mặt" trên thảm hồng, chỉ cập nhật tạo hình dự show trên mạng xã hội vào nửa ngày sau.

Mùa show này, khán giả Việt không chỉ theo dõi khách mời mà còn quan tâm đến các người mẫu đi casting. Á hậu Trương Tri Trúc Diễm là đại diện Việt Nam đầu tiên nhận được tấm vé bước vào buổi casting trực tiếp ở Los Angeles. Người đẹp Việt được "điểm danh" trong video giới thiệu ứng viên đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của thương hiệu.

Người mẫu Tú Ny là người mẫu Việt thứ hai nhận được thư mời casting trực tiếp. Cô nàng sinh năm 1997, từng là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, tham gia tuyển chọn tại Chicago vào đầu tháng 6.

Hoàng Thùy cũng là cái tên gây ồn ào tại đường đua này. Hồi đầu tháng 4, nữ siêu mẫu gây chú ý khi đăng đoạn video ghi lại quá trình tập luyện để chuẩn bị dự tuyển, gắn hashtag tên thương hiệu dưới nhiều bài đăng. Đến giữa tháng 5, Hoàng Thùy xác nhận cô không nộp hồ sơ do không đáp ứng điều kiện cư trú.

Khoảng nửa ngày trước khi Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra, Hoàng Thùy cập nhật bài viết kèm chú thích: “Welcome back to Victoria’s Secret fashion show. Chờ đón show diễn vào ngày mai”. Dòng caption khiến cư dân mạng đồn đoán, tưởng cô đã có “kỳ tích” và sẽ góp mặt tại sự kiện.

Vài tiếng sau, Hoàng Thùy lên tiếng đính chính ngay dưới bài đăng. Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói rằng mình chỉ đăng bài chờ show ngày mai, cảm ơn lời chúc mừng của mọi người nhưng nhấn mạnh "giấc mơ còn đang dở dang".