Victoria Beckham vẫn nỗ lực hòa giải với con trai Brooklyn

Theo Daily Mail, Victoria Beckham được cho là đã có động thái hòa giải với con trai cả Brooklyn Beckham, sau thời gian dài mâu thuẫn. Cựu thành viên Spice Girls đã chủ động hoàn tất các thủ tục để chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại mang tên Brooklyn Beckham cho chính anh, sau gần 10 năm đứng tên đăng ký.

Trước đó, vào tháng 12/2016, Victoria đăng ký bảo hộ tên của cả bốn người con nhằm tránh việc các cá nhân, doanh nghiệp khác sử dụng trái phép trong kinh doanh. Theo đó, bà đứng tên sở hữu nhãn hiệu Brooklyn Beckham trong nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, đồ chơi và giải trí. Khi thời hạn đăng ký kết thúc vào tháng 12 năm nay, Brooklyn sẽ có thể tự quản lý và gia hạn nhãn hiệu mang tên mình.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Beckham cho biết việc đăng ký ban đầu xuất phát từ mong muốn bảo vệ quyền lợi của các con khi họ còn nhỏ. Hiện tại, khi ba con trai Brooklyn, Romeo và Cruz đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng, Victoria quyết định chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu cho từng người.

Victoria Beckham được cho là đang tìm cách hòa giải với con trai cả Brooklyn. Ảnh: Wireimage.

Chia sẻ với The Sun, nguồn tin nhấn mạnh Victoria đã chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết ngay khi nhận được giấy tờ liên quan, thay vì chờ đăng ký cũ hết hiệu lực. Người này cũng bày tỏ hy vọng động thái trên sẽ giúp xoa dịu những bất đồng giữa Brooklyn và gia đình, mở ra cơ hội hòa giải vào dịp Giáng sinh sắp tới.

Thông tin gây chú ý bởi hồi tháng 1, Brooklyn từng công khai cáo buộc cha mẹ tìm cách mua chuộc anh ký hợp đồng từ bỏ một số quyền lợi liên quan đến tên mình. Anh cho rằng thỏa thuận có thể ảnh hưởng đến bản thân, vợ là Nicola Peltz và những đứa con trong tương lai. Theo Brooklyn, cha mẹ nhất quyết yêu cầu anh ký trước đám cưới, nhưng anh đã từ chối. Việc này khiến gia đình không nhận được khoản tiền như dự kiến và mối quan hệ giữa hai bên dần rạn nứt.

Tuy nhiên, phía gia đình Beckham đưa ra cách giải thích khác. Một nguồn tin cho biết hợp đồng mà Brooklyn được yêu cầu ký có liên quan đến thương vụ David Beckham bán phần lớn cổ phần tại công ty quản lý thương hiệu DB Ventures với giá 269 triệu USD vào năm 2022. Theo người này, một số đối tác thương mại của David có quyền khai thác thương hiệu Beckham, nên thỏa thuận được lập ra nhằm bảo đảm quyền lợi riêng của các con không bị ảnh hưởng.

Nguồn tin khẳng định việc ký kết là thủ tục thông thường và không nhằm hạn chế quyền sử dụng tên của Brooklyn. Dù anh từ chối, quyền lợi cá nhân của anh vẫn được bảo đảm. Người này cũng cho rằng sự bất đồng có thể xuất phát từ việc Brooklyn chỉ tham khảo ý kiến đội ngũ luật sư của gia đình vợ, thay vì các cố vấn trước đây.