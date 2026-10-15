Victoria Beckham rót hơn 3 triệu USD cho con gái Harper

Victoria Beckham rót vốn vào dự án kinh doanh sản phẩm làm đẹp của con gái. Ảnh: @victoriabeckham.

Victoria Beckham đầu tư hơn 3 triệu USD vào dự án làm đẹp của con gái Harper Beckham (15 tuổi), theo hồ sơ doanh nghiệp được công bố đầu tháng 10. Thương hiệu mang tên Harlo by Harper dự kiến ra mắt năm 2027, nhưng gia đình Beckham chưa chính thức công bố kế hoạch kinh doanh này.

Theo Women's Wear Daily (WWD), hồ sơ đăng ký nhãn hiệu từ tháng 10/2024 cho thấy Victoria Beckham và cộng sự Oliver Shipton thành lập công ty holding H7B Ltd. Tên doanh nghiệp được cho là lấy cảm hứng từ tên đầy đủ của Harper Seven Beckham.

Victoria Beckham rót hàng triệu USD cho con gái

Hồ sơ tài chính công bố ngày 1/10 cho biết, từ khi thành lập đến hết năm 2025, Victoria rót hơn 3 triệu USD vào dự án. Khoản tiền được ghi nhận phục vụ việc “xây dựng thương hiệu”. Công ty đồng thời có nghĩa vụ nợ khoảng 3,4 triệu USD với thời hạn thanh toán trong vòng một năm.

Một hồ sơ đăng ký nhãn hiệu riêng cho Harlo by Harper được nộp tại Mỹ ngày 3/6. Danh mục sản phẩm dự kiến trải rộng, bao gồm mỹ phẩm trị mụn, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, sản phẩm chống nắng, đồ trang điểm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc, cơ thể, xà phòng, dầu gội và nước rửa tay kháng khuẩn.

Việc đăng ký nhãn hiệu cho thấy dự án đang được chuẩn bị. Theo WWD, Harlo by Harper được cho là sẽ gia nhập thị trường vào năm 2027.

Harper cũng từng xuất hiện trong nội dung quảng bá của Victoria Beckham Beauty. Tháng 7/2025, cô tham gia video hướng dẫn trang điểm cho sản phẩm Colour Wash của thương hiệu do mẹ sáng lập. Trong video, Harper sử dụng sản phẩm để tạo màu ửng hồng tự nhiên trên má, môi và mắt.

Harper Beckham dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh trong ngành làm đẹp, được cho là sẽ nối gót mẹ. Ảnh: Mega Agency.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today with Jenna & Sheinelle ngày 13/10, Victoria tiết lộ Harper từng chuẩn bị 2 bài thuyết trình PowerPoint để thuyết phục mẹ về 2 mong muốn: thành lập thương hiệu làm đẹp và uốn tóc. Victoria cho biết sẵn sàng thảo luận về ý tưởng kinh doanh khi con gái lớn hơn, nhưng hiện Harper vẫn còn trẻ và cần tập trung vào việc học.

Nếu Harlo by Harper ra mắt theo kế hoạch, Harper sẽ tiếp bước mẹ trong lĩnh vực làm đẹp. Victoria Beckham Beauty được thành lập năm 2019, phát triển song song với thương hiệu thời trang mang tên nhà thiết kế người Anh.

Victoria Beckham Holdings Ltd., bao gồm Victoria Beckham Beauty và thương hiệu thời trang cùng tên, ghi nhận lợi nhuận hoạt động 7,3 triệu bảng Anh (hơn 9,67 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, so với khoản lỗ hoạt động 1,6 triệu bảng Anh (2,12 triệu USD) của năm trước. Doanh nghiệp cũng ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng doanh thu ở mức 2 chữ số.

Kết quả kinh doanh này cho thấy Victoria phần nào xây dựng thành công nền tảng trong ngành làm đẹp, từ đó có thể hỗ trợ con gái phát triển dự án riêng. Tuy nhiên, thông tin chính thức về đối tác bán lẻ, đội ngũ phát triển sản phẩm và cơ cấu vận hành của Harlo by Harper vẫn chưa được công bố.

Thương hiệu làm đẹp tuổi teen và câu hỏi về thị trường

Harlo by Harper không phải là dự án làm đẹp duy nhất gắn với một nhân vật tuổi teen. Trong những năm gần đây, một số nhà sáng tạo nội dung trẻ bắt đầu tham gia phát triển thương hiệu chăm sóc da hướng đến thế hệ của mình. Họ tận dụng cộng đồng người theo dõi trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng.

Một ví dụ là Sincerely Yours, thương hiệu chăm sóc da do YouTuber Salish Matter (16 tuổi) đồng sáng lập với cha Jordan Matter, chuyên gia trong ngành làm đẹp Julia Straus và các đối tác đầu tư. Thương hiệu ra mắt tại Sephora ở Mỹ vào tháng 9/2025, với định hướng phát triển sản phẩm dành cho thanh thiếu niên.

Trong cuộc phỏng vấn với Glamour tháng 10/2025, Salish chia sẻ về cuộc sống thường ngày của một thiếu niên, đồng thời nói về việc phát triển thương hiệu riêng. Sự kiện ra mắt tại trung tâm thương mại American Dream ở New Jersey thu hút hơn 80.000 người đến tham dự. Sức hút của Salish cho thấy lượng người theo dõi trên mạng xã hội có thể tạo ra khả năng tiếp cận đáng kể.

Nhà sáng tạo nội dung trẻ Salish Matter thành lập thương hiệu chăm sóc da, tận dụng sức hút của cộng đồng theo dõi. Ảnh: Sincerely Yours.

Một trường hợp khác là Yes Day, thương hiệu chăm sóc da do Coco Granderson (14 tuổi) đồng sáng lập tại Los Angeles. Theo The Times, thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng từ 10-16 tuổi, tập trung vào các sản phẩm làm sạch, dưỡng ẩm và chăm sóc da phù hợp với lứa tuổi. Dự án có sự tham gia của chuyên gia mỹ phẩm Ron Robinson, người sáng lập BeautyStat.

Sự xuất hiện của các thương hiệu này phản ánh cơ hội kinh doanh trong phân khúc người tiêu dùng trẻ. Những nhà sáng lập tuổi teen có thể hiểu rõ thói quen, mối quan tâm và ngôn ngữ của nhóm khách hàng cùng thế hệ. Với Harper, sự hậu thuẫn tài chính và kinh nghiệm trong ngành làm đẹp của Victoria Beckham có thể là lợi thế khi phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Tuy nhiên, thị trường chăm sóc da dành cho trẻ em và thanh thiếu niên cũng làm dấy lên lo ngại về việc thương mại hóa nhu cầu làm đẹp từ quá sớm. Trong một bài điều tra công bố hồi tháng 4, The Guardian ghi nhận sự gia tăng của các video về nội dung này trên nền tảng TikTok.

Trong đó, trẻ em giới thiệu quy trình chăm sóc da, đánh giá sản phẩm hoặc quảng bá hàng được thương hiệu gửi tặng. Các bác sĩ da liễu được The Guardian dẫn lời cảnh báo trẻ em không cần phần lớn sản phẩm trong những quy trình chăm sóc da nhiều bước hiện phổ biến trên mạng xã hội.