Victoria Beckham dập tắt hy vọng của người hâm mộ

Victoria Beckham khiến người hâm mộ chú ý khi tiết lộ từng vào phòng thu cùng con trai Cruz Beckham. Tuy nhiên, cựu thành viên Spice Girls khẳng định sản phẩm hợp tác này chỉ là kỷ niệm riêng của hai mẹ con, không có kế hoạch ra mắt công chúng.

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Today with Jenna and Sheinelle, Victoria Beckham chia sẻ về lần hiếm hoi trở lại phòng thu cùng Cruz, 21 tuổi. Theo ngôi sao 52 tuổi, cô nhận lời hỗ trợ con trai thu âm một vài đoạn hát bè đơn giản vì không thể từ chối lời đề nghị của cậu.

“Ý tôi là, tôi không thể nói không với Cruz. Tôi thực sự không thể nói không”, Victoria hài hước kể lại.

Cựu ca sĩ cho biết khi Cruz đang làm việc trong phòng thu, anh đã hỏi mẹ liệu bà có thể thu âm một vài đoạn hát bè hay không. Không muốn từ chối con trai, Victoria đồng ý tham gia, dù chỉ xem đây là một hoạt động vui vẻ giữa hai mẹ con.

Dẫu vậy, cô nhanh chóng dập tắt những đồn đoán về khả năng trở lại với âm nhạc khi tuyên bố ca khúc này “sẽ không bao giờ được phát hành”. Theo Victoria, việc thu âm không đánh dấu sự tái xuất của cô trên thị trường âm nhạc mà đơn thuần xuất phát từ tình cảm dành cho con trai.

Câu chuyện được chú ý sau khi Cruz đăng tải lên Instagram hình ảnh mẹ đang đứng trước micro trong phòng thu, kèm lời bài hát hiển thị trên điện thoại. Anh viết: “Đúng vậy, chúng ta đã đưa được Posh trở lại phòng thu rồi”. Bài đăng nhanh chóng làm dấy lên suy đoán rằng Victoria có thể một lần nữa theo đuổi con đường ca hát.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân khẳng định cô không có ý định thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới. Nhắc đến nhóm Spice Girls, nơi cô từng nổi tiếng với nghệ danh Posh Spice, Victoria cho biết không có kế hoạch phát hành nhạc mới và đùa rằng mình đã “trao lại vai trò đó cho Cruz”.

Dù không còn hoạt động âm nhạc thường xuyên, Victoria vẫn dành nhiều lời khen cho con trai. Cô bày tỏ niềm tự hào trước những bước tiến của Cruz, đặc biệt khi anh đang từng bước xây dựng sự nghiệp riêng, biểu diễn tại Mỹ và London.

“Giờ là thời của con rồi. Thật vui, tôi rất tự hào về con, vô cùng tự hào về con”, Victoria chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh màn hợp tác giữa hai mẹ con chỉ là một trải nghiệm vui vẻ, không mang ý nghĩa thương mại.

Victoria Beckham có bốn người con với cựu danh thủ David Beckham, gồm Brooklyn, 27 tuổi, Romeo, 24 tuổi, Cruz và Harper, 15 tuổi. Dù từng tái hợp cùng Spice Girls trong lễ bế mạc Thế vận hội London năm 2012, cô không tham gia chuyến lưu diễn tái hợp của nhóm tại Vương quốc Anh năm 2019.

Lần thu âm cùng Cruz vì thế không chỉ cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai mẹ con mà còn hé lộ cách Victoria nhìn nhận chặng đường âm nhạc của thế hệ tiếp theo trong gia đình. Với cô, điều quan trọng nhất không phải là một ca khúc được phát hành, mà là cơ hội đồng hành và chứng kiến con trai theo đuổi đam mê của mình.