Ở tuổi 51, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ về món quà quý giá nhất mà anh nhận được trong cuộc đời. Không phải những giải thưởng danh giá hay thành công với loạt phim ăn khách, điều nam đạo diễn trân trọng lại được hé lộ qua khung hình giản dị bên bà xã Đinh Ngọc Diệp và hai con trai. Kèm theo hình ảnh gia đình, Victor Vũ dành lời chia sẻ đầy tình cảm, cho thấy tổ ấm nhỏ mới chính là tài sản vô giá mà anh luôn nâng niu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đạo diễn Victor Vũ đón sinh nhật bên bà xã Đinh Ngọc Diệp và hai con, gọi đó là món quà quý giá nhất đời.

Victor Vũ là đạo diễn người Mỹ gốc Việt, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”, “Mắt Biếc”, “Người Bất Tử” và “Thám Tử Kiên”. Với phong cách làm phim đa dạng cùng nhiều dự án đạt thành công cả về chuyên môn lẫn doanh thu, anh là một trong những gương mặt có dấu ấn riêng của điện ảnh Việt.

Đạo diễn Victor Vũ đứng sau loạt phim nổi tiếng như “Mắt Biếc”, “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”, “Người Bất Tử” và “Thám Tử Kiên”.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai kết hôn năm 2016 sau thời gian gắn bó trong công việc và cuộc sống. Hiện tại, vợ chồng nam đạo diễn có hai con trai.

Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp và cuộc hôn nhân viên mãn.

Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cặp đôi khá kín tiếng về đời tư. Những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự chú ý và những lời chúc phúc từ khán giả.

Đinh Ngọc Diệp không chỉ là người bạn đời mà còn có sự đồng điệu với chồng trong niềm đam mê điện ảnh. Giữa lịch trình làm phim bận rộn, gia đình trở thành điểm tựa để Victor Vũ cân bằng cuộc sống và tiếp tục theo đuổi công việc.

Ở tuổi 51, khi đã có nhiều dấu ấn trên màn ảnh rộng, chia sẻ của Victor Vũ phần nào cho thấy giá trị mà anh luôn đặt lên hàng đầu. Bởi sau ánh đèn sân khấu và những thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc đôi khi đơn giản là có những người thân yêu bên cạnh.