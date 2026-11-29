Tối 28/11, Victor Vũ cùng vợ Đinh Ngọc Diệp sánh đôi trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Khoảnh khắc tình cảm của hai người khiến nhiều khán giả nhắc lại quan điểm hôn nhân rất rõ ràng mà nam đạo diễn từng chia sẻ từ khi còn độc thân.

Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp luôn sánh đôi tại các sự kiện điện ảnh. (Ảnh: FBNV)

Khi được hỏi chuyện kết hôn, Victor Vũ thẳng thắn: "Tôi tin rằng khi tôi cưới rồi, tôi sẽ cố gắng 200% để không ly dị". Với anh, ly dị là điều không muốn xảy ra nhất, nên trước khi cưới, người ta phải thật sự chắc chắn. "Nếu mình chưa sẵn sàng thì okie, mình đừng có cưới", anh nói.

Victor Vũ đã sống đúng như quan điểm ấy. Năm 2012, anh cầu hôn Đinh Ngọc Diệp ở Paris, nhưng phải 4 năm sau, năm 2016, hai người mới chính thức về chung một nhà tại TP.HCM. Không vội vàng, không chạy theo áp lực tuổi tác, nam đạo diễn chỉ bước vào hôn nhân khi đã thật sự sẵn sàng.

Và khi đã cưới, anh dồn hết sức cho gia đình. Hai vợ chồng tự tay chăm hai cậu con trai, từ tắm rửa, đưa đón đến kèm học mỗi ngày, với triết lý "thương nhưng không chiều chuộng". Có lần đang quay phim thì nhận tin vui từ nhà, Victor Vũ chỉ kịp đăng một dòng: "Đang quay thì ở nhà báo tin vui. Tranh thủ chạy đây!".

Hai vợ chồng đồng hành cùng nhau cả trong cuộc sống lẫn công việc. (Ảnh: FBNV)

Bí quyết để không bao giờ phải nghĩ đến chuyện ly dị, theo Đinh Ngọc Diệp, nằm ở bốn chữ "tương kính như tân", lời khuyên của mẹ chồng. Hai vợ chồng tôn trọng nhau như ngày đầu, cùng đồng hành trong công việc nhiều năm. Nhắc về chồng, nữ diễn viên nói: "Ở bên anh, em được làm công chúa, là phiên bản rực rỡ và sống động nhất của chính mình". Còn Victor Vũ gói gọn trong lời cảm ơn: "Biết ơn vì có em và có 2 cậu con trai yêu quý của mình".

Năm 2026, cặp đôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Giữa một showbiz mà chuyện hợp tan diễn ra mỗi ngày, câu nói "cố gắng 200% để không ly dị" của Victor Vũ từng nghe như một lời nói vui. Nhưng 10 năm qua, anh đã biến nó thành sự thật bằng cả một gia đình nhỏ. Hiện nam đạo diễn đang chuẩn bị cho "Thám tử Kiên 2", dự kiến ra mắt dịp Tết 2027.