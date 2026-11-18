Mới đây, Victor Vũ tiếp tục hé lộ dàn nhân vật của Thám tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim, thu hút sự chú ý khi giới thiệu ba gương mặt trẻ sẽ góp mặt trong phần phim mới. Theo đó, Vĩnh Đam đảm nhận vai thám tử Quyết, Lynhci hóa thân thành Liễu, còn Long Bún thủ vai Thuận An. Đi kèm loạt hình ảnh, ekip úp mở: "Liệu họ sẽ mang đến những cá tính gì? Sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến giải mã kỳ án?". Động thái này tiếp tục làm tăng sự tò mò về những nhân vật sẽ xuất hiện trong hành trình phá án tiếp theo của thám tử Kiên.

Victor Vũ giới thiệu ba nhân vật mới trong Thám tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim.Ảnh: FBNV

Trong loạt hình vừa công bố, cả ba nhân vật đều xuất hiện với tạo hình mang đậm màu sắc cổ trang. Thám tử Quyết do Vĩnh Đam đảm nhận được giới thiệu với hình ảnh sử dụng cung tên, trong khi Liễu của Lynhci gây chú ý với trang phục truyền thống. Riêng Thuận An do Long Bún thủ vai xuất hiện cùng cây gậy dài, mang dáng vẻ của một nhân vật có khả năng tham gia những tình huống hành động. Dù đã công bố tên và tạo hình, Victor Vũ vẫn chưa tiết lộ cụ thể xuất thân cũng như mối quan hệ giữa ba người. Đặc biệt, câu hỏi về việc họ sẽ đứng về phía nào cho thấy vai trò của Quyết, Liễu và Thuận An vẫn đang được ekip giữ kín.

Vĩnh Đam đảm nhận vai thám tử Quyết. Ảnh: FBNV

Lynhci hóa thân thành nhân vật Liễu.Ảnh: FBNV

Long Bún vào vai Thuận An.Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, đây là ba gương mặt được giới thiệu cùng lúc trong chiến dịch quảng bá Thám tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim. Thay vì công bố ngay toàn bộ nội dung, nhà sản xuất lựa chọn lần lượt đưa các nhân vật ra ánh sáng, đồng thời để ngỏ những thông tin quan trọng về câu chuyện. Với một tác phẩm thuộc thể loại trinh thám, việc chưa xác định rõ lập trường của các nhân vật cũng khiến khán giả khó đoán ai sẽ đồng hành cùng thám tử Kiên, ai có thể trở thành người cản trở quá trình điều tra. Tuy nhiên, những khả năng này hiện mới dừng ở mức suy đoán bởi ekip chưa xác nhận vai trò cụ thể của từng người.

Trước đó, Thám tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim đã xác nhận sự trở lại của Quốc Huy trong vai thám tử Kiên và Đinh Ngọc Diệp với nhân vật Hai Mẫn. Bộ phim tiếp tục được Victor Vũ thực hiện sau Thám tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, tác phẩm từng đạt doanh thu hơn 248 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Sự xuất hiện của Quyết, Liễu và Thuận An đánh dấu bước bổ sung mới cho dàn nhân vật, bên cạnh những gương mặt quen thuộc từ phần phim trước.

Theo thông báo của Victor Vu Films, Thám tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết 2027. Hiện nhà sản xuất chưa công bố thêm về mối liên hệ giữa ba nhân vật vừa ra mắt với vụ án trung tâm của bộ phim.