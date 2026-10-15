Viconship xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn tại Eximbank

Ảnh minh họa: VSC.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) ngày 14/10 công bố danh sách 7 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, căn cứ thông tin do cổ đông cung cấp.

Theo lần cập nhật mới, CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC) lần đầu xuất hiện trong danh sách, với 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 1,01% vốn điều lệ. Người có liên quan đến doanh nghiệp nắm giữ thêm 1.247.100 cổ phiếu, tương đương 0,07%.

Kết phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu EIB đóng cửa ở mức 16.300 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá này, lượng cổ phiếu Viconship sở hữu có giá trị khoảng 306 tỷ đồng; nếu tính cả phần nắm giữ của người có liên quan, tổng giá trị đạt khoảng 326,4 tỷ đồng.

Viconship là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển và logistics tại Hải Phòng, cung cấp các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, kho bãi, vận tải và đại lý tàu biển. Ngoài EIB, doanh nghiệp còn đầu tư vào CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã: HAH), CTCP Vận tải biển Vinaship (mã: VNA) và CTCP Cảng VIMC Đình Vũ. Tại ngày 30/6/2026, giá trị ghi sổ các khoản đầu tư này lần lượt ở mức gần 2.496 tỷ đồng, hơn 415 tỷ đồng và hơn 352 tỷ đồng.

Bên cạnh Viconship, danh sách Eximbank công bố còn có ba cổ đông tổ chức khác. Trong đó, GELEX nắm hơn 186,92 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 10% vốn điều lệ, là cổ đông có tỷ lệ sở hữu cao nhất trong danh sách. Chứng khoán VIX sở hữu 90 triệu cổ phiếu, chiếm 4,83%, còn Vietcombank nắm gần 78,79 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,51%.

Ba cổ đông cá nhân gồm bà Nguyễn Bích Huyền, bà Lương Thị Cẩm Tú và bà Lê Thị Mai Loan. Bà Huyền sở hữu 54 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 2,89% vốn điều lệ; người có liên quan nắm giữ thêm 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,94%.

Bà Lương Thị Cẩm Tú sở hữu gần 19,54 triệu cổ phiếu, chiếm 1,12% vốn điều lệ. Bà Lê Thị Mai Loan nắm hơn 17,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,03%; người có liên quan đến bà Loan sở hữu thêm 19.540 cổ phiếu, tương đương 0,0011%.

Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên (Nguồn: Eximbank)

Tại diễn biến liên quan, cũng trong ngày 14/10, Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc bầu bổ sung Tổng giám đốc Phạm Thị Huyền Trang vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030), đồng thời thông qua cơ cấu HĐQT gồm 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập.

Trả lời cổ đông về việc phần lớn thành viên HĐQT là người nước ngoài, Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết các thành viên có tối thiểu 25 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và nền tảng chuyên môn tài chính. Theo ông, kinh nghiệm này giúp HĐQT nhận diện xu hướng dài hạn, những bước ngoặt thị trường và định hướng cho Ban điều hành, qua đó củng cố hệ thống quản trị, hoàn thiện chiến lược, xây dựng văn hóa tổ chức và nâng cao khả năng thích ứng của ngân hàng.

Đại hội cũng quyết định bãi bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 6%. Ông Quốc Anh khẳng định việc điều chỉnh được thực hiện theo quy định, không ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông và có thể tác động tích cực đến định giá ngân hàng.

Ban lãnh đạo hướng tới phát huy nguồn lực của tổ chức, đặc biệt là kỹ năng, kinh nghiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát, để bảo vệ quyền lợi cổ đông, khách hàng và nhân viên, qua đó nâng cao giá trị Eximbank. Ông kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp ngân hàng được thị trường nước ngoài đánh giá cao hơn, từ đó hỗ trợ giá trị cổ phiếu.