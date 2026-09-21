Viconship (VSC) huy động vốn qua nhiều kênh, dự kiến vay thêm 2.200 tỷ đồng từ các công ty con

Viconship vay 2.200 tỷ đồng từ 4 công ty con

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã ck: VSC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT, về việc Viconship dự kiến vay vốn từ 4 công ty con với tổng hạn mức 2.200 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ dự kiến cho Viconship vay 1.000 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh cho vay 500 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh 500 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh 200 tỷ đồng.

Ảnh: VSC

Các khoản vay có thể được giải ngân một hoặc nhiều lần theo đề nghị vay vốn của Viconship. Lãi suất và thời hạn vay sẽ được các bên thỏa thuận cụ thể tại từng Khế ước nhận nợ.

Phần gốc và lãi dự kiến được hoàn trả một lần vào ngày kết thúc hợp đồng hoặc theo phương án phân kỳ được các bên thống nhất.

Theo phương án được thông qua, nguồn vốn vay được Viconship sử dụng để tái cơ cấu dòng tiền, bổ sung vốn lưu động, đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn và các mục đích hợp pháp khác phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Viconship huy động thành công 500 tỷ đồng qua trái phiếu

Viconship mới đây thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 5.000 trái phiếu mã VSCL12601 tại thị trường trong nước, qua đó huy động thành công 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26/8/2026, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 26/8/2029. Trái phiếu có lãi suất phát hành 11%/năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là toàn bộ phần vốn góp của Viconship tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (Green Port), có mệnh giá 110 tỷ đồng.

Dự kiến thu về 1.872 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

Trước đó, Viconship đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Cụ thể, Viconship dự kiến phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tương đương cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 187 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Viconship.

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu, Viconship dự kiến chào bán hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 1.872 tỷ đồng.

Số tiền thu được này dự kiến được dùng để góp vốn vào công ty con để thực hiện dự án đầu tư tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính của công ty.