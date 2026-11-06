Viconship (VSC): Gánh nặng nợ vay tài trợ danh mục chứng khoán, công ty mẹ lần đầu báo lỗ

Mở rộng danh mục đầu tư chứng khoán và gia tăng nợ vay

Tính đến ngày 30/09/2026, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã chứng khoán VSC, Viconship) ghi nhận giá trị danh mục chứng khoán kinh doanh đạt gần 2.700 tỷ đồng. Quy mô danh mục này chiếm 16% tổng tài sản, tăng mạnh so với mức 716 tỷ đồng được ghi nhận vào cuối tháng 6. Trong đó, các khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm cổ phiếu VIX với giá gốc hơn 291 tỷ đồng và cổ phiếu PET với 279 tỷ đồng. Việc gia tăng tỷ trọng giải ngân vào các cổ phiếu trên thị trường là nguyên nhân chính làm tổng tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 2.000 tỷ đồng trong quý III.

Đi kèm với sự gia tăng của danh mục đầu tư, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III của Viconship ghi nhận mức âm hơn 2.300 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu này âm gần 2.000 tỷ đồng. Để bổ sung nguồn vốn hoạt động và tài trợ cho danh mục đầu tư, doanh nghiệp đã sử dụng thêm đòn bẩy tài chính. Cuối tháng 9, dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Viconship đạt gần 8.500 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cuối quý II và gấp 1,5 lần so với thời điểm đầu năm. Dữ liệu tài chính cho thấy riêng dư nợ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương đã vượt mốc 539 tỷ đồng.

Hoạt động cốt lõi tăng trưởng nhưng lợi nhuận ròng chuyển âm

Quy mô nợ vay lớn làm phát sinh chi phí tài chính ở mức cao. Trong quý III, Viconship ghi nhận chi phí lãi vay gần 161 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Kết hợp với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 44 tỷ đồng và 86 tỷ đồng chi phí tài chính khác, tổng chi phí tài chính của doanh nghiệp đạt 291 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với quý III/2025.

Ở mảng kinh doanh cốt lõi, hoạt động khai thác cảng của Viconship vẫn duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu quý III đạt gần 935 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 389 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38% lên 42%. Ban lãnh đạo công ty đánh giá kết quả này được hình thành từ việc gia tăng năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí khấu hao trong hoạt động vận hành cảng. Dù vậy, phần lợi nhuận tạo ra từ hoạt động cốt lõi không đủ để bù đắp các chi phí tài chính và khoản hoàn nhập từ công ty liên kết không còn phát sinh. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Viconship đạt gần 45 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức âm hơn 9 tỷ đồng. Đây là quý báo lỗ đầu tiên của công ty mẹ kể từ năm 2007.

Để cân đối dòng tiền và tái cấu trúc các khoản nợ vay, Viconship đang thực hiện các phương án huy động vốn trên thị trường. Tháng 09/2026, công ty đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11%/năm. Đến cuối tháng 10, hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành thêm tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Kế hoạch phát hành hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cũng được triển khai để thu về gần 1.870 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến phân bổ 1.580 tỷ đồng từ nguồn thu này để thanh toán nợ gốc và lãi vay đến hạn, qua đó cơ cấu lại kỳ hạn nợ và giảm áp lực chi phí tài chính cho giai đoạn tới.