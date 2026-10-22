Viconship sắp phát hành gần 206 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ tăng gần gấp rưỡi

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) vừa chính thức công bố Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Theo kế hoạch, VSC sẽ thực hiện đồng thời hai phương án gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 5% và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 2:1.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là hơn 205,9 triệu đơn vị. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, tổng số lượng cổ phiếu sẽ chạm mốc 580,2 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ của VSC tăng gần gấp rưỡi, từ 3.743 tỷ đồng lên hơn 5.802 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong Quý IV/2026 đến Quý II/2027 sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đợt phát hành cổ phiếu dự kiến đưa vốn điều lệ của VSC từ 3.743 tỷ đồng lên hơn 5.802 tỷ đồng (Ảnh: VSC).

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là gần 1.872 tỷ đồng sẽ được công ty phân bổ cho hai mục đích chính.

Cụ thể, VSC sẽ dùng 290 tỷ đồng để góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines nhằm thực hiện dự án đóng mới tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh. Phần vốn còn lại hơn 1.581 tỷ đồng được ưu tiên dành cho công tác tái cấu trúc tài chính.

Trong phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu VSC tăng kịch trần 6,72% lên 14.300 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng đột biến với khoảng 23 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 325 tỷ đồng, bằng khoảng 7% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Ngân hàng Eximbank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Theo đó, Viconship lần đầu xuất hiện trong danh sách này với 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 1,01% vốn điều lệ Eximbank.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2026, Viconship ghi nhận 861 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 244 tỷ đồng, tăng 64% và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.722 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế đạt 381 tỷ đồng, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Viconship đạt 14.854 tỷ đồng, tăng gần 1.900 tỷ đồng so với đầu năm.