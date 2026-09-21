Viconship muốn vay 2.200 tỷ đồng từ 4 công ty con

Hội đồng quản trị CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa thông qua nghị quyết về việc vay vốn từ các công ty con, với tổng hạn mức dự kiến 2.200 tỷ đồng.

Cụ thể, Viconship dự kiến vay Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ 1.000 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh 500 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh 500 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh 200 tỷ đồng.

Nguồn: Viconship

Các khoản vay có thể được giải ngân một hoặc nhiều lần, tùy theo đề nghị vay vốn của Viconship. Lãi suất và thời hạn sẽ được hai bên thỏa thuận cụ thể tại từng Khế ước nhận nợ.

Về phương thức thanh toán, doanh nghiệp dự kiến hoàn trả cả gốc và lãi một lần vào ngày kết thúc hợp đồng hoặc theo thỏa thuận phân kỳ giữa các bên.

Theo nghị quyết, nguồn vốn này được sử dụng để tái cơ cấu dòng tiền, bổ sung vốn lưu động, đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn và các mục đích hợp pháp khác phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của Viconship.

Ảnh: Viconship

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Viconship đạt 14.854 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm và 5% so với cuối quý I. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 1.147 tỷ đồng, giảm gần 15% và chiếm khoảng 7,7% tổng tài sản.

Tổng dư nợ vay ở mức 6.504 tỷ đồng tỷ đồng cuối kỳ, tăng hơn 21% so với đầu năm và gấp gần 2,6 lần so với cuối quý I. Khoản vay ngắn hạn đạt 2.499 tỷ đồng, trong khi dư nợ dài hạn ở mức gần 4.005 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý II đạt 7.261 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm và tăng hơn 7% so với cuối quý I. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu ở mức 3.744 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.554 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT Viconship đã thông qua phương án phát hành hơn 18,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 20:1 và chào bán gần 187,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Qua đợt chào bán, công ty dự kiến thu gần 1.872 tỷ đồng để góp vốn vào công ty con thực hiện dự án đầu tư tàu container và tái cấu trúc tài chính. Hai phương án dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Viconship sẽ tăng từ gần 3.744 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC kết phiên giao dịch ngày 18/9 ở mức 13.350 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá 4.998 tỷ đồng.