Viconship muốn huy động tối đa 2.200 tỷ đồng từ các công ty con

Ảnh minh họa: VSC.

Công bố trên HoSE ngày 21/9, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) cho biết, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc vay vốn từ 4 công ty con, với tổng giá trị khoản vay tối đa 2.200 tỷ đồng.

Viconship dự kiến vay vốn từ Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (NHDP) với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng. Ba công ty con còn lại gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (GRP) và Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh (GLC), mỗi đơn vị tối đa 500 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh (GSL) tối đa 200 tỷ đồng.

Các khoản vay có thể được giải ngân một hoặc nhiều lần theo đề nghị của Viconship. Lãi suất và thời hạn vay sẽ do các bên thỏa thuận cụ thể trong từng khế ước nhận nợ.

Về phương thức hoàn trả, Viconship sẽ hoàn trả gốc và lãi một lần vào ngày kết thúc hợp đồng hoặc theo thỏa thuận phân kỳ.

Nguồn vốn được sử dụng để tái cơ cấu dòng tiền, bổ sung vốn lưu động, đáp ứng các nhu cầu tài chính ngắn hạn và các mục đích hợp pháp khác phù hợp với đăng ký kinh doanh của Viconship.

Tại một diễn biến khác, ngày 4/9 vừa qua, HĐQT VSC công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Thời điểm triển khai từ quý 3/2026 đến quý 1/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Cũng trong khoảng thời gian này, công ty sẽ chào bán thêm hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua một cổ phiếu mới. Qua đó, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 1.872 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền huy động sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính công ty. Viconship dự kiến dành 1.582 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay, trong đó 860 tỷ đồng dùng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank); 722 tỷ đồng được phân bổ để trả nợ vay giao dịch ký quỹ tại các công ty chứng khoán như Mirae Asset, VIX, TCBS, Chứng khoán Kafi, SSI VÀ KIS Việt Nam.

Khoản 290 tỷ đồng còn lại sẽ được Viconship góp vốn vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines để thực hiện dự án đóng mới tàu container phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản vốn này dự kiến được sử dụng từ quý 4/2026 đến quý 3/2027.

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, VSC sẽ có thêm gần 206 triệu cổ phiếu lưu hành, nâng vốn điều lệ từ 3.744 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC liên tục 'lao dốc' trong 6 tháng trở lại đây. Tại phiên sáng ngày 21/9, mã đang giao dịch trong vùng giá tham chiếu 13.350 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 50% so với đỉnh ngắn hạn 27.500 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu tháng 3/2026.