Viconship mở rộng hệ sinh thái cảng biển, vì sao xuất hiện tại Eximbank?

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, căn cứ thông tin do cổ đông cung cấp.

Đáng chú ý, CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC) lần đầu xuất hiện trong danh sách này với 18,775 triệu cổ phiếu, tương đương 1,01% vốn điều lệ. Người có liên quan đến doanh nghiệp nắm thêm 1,247 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,07%.

Viconship lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của Eximbank.

Tạm tính theo giá thị trường, số cổ phiếu EIB do Viconship trực tiếp nắm giữ có giá trị khoảng 306 tỷ đồng. Nếu tính cả phần sở hữu của người có liên quan, tổng giá trị thị trường đạt khoảng 326 tỷ đồng. Đây là giá trị ước tính theo thị giá, không đồng nghĩa với giá vốn hay khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp đã thu được.

Thông tin công bố hiện chưa làm rõ thời điểm Viconship mua cổ phiếu EIB, giá vốn bình quân cũng như mục tiêu cụ thể của khoản đầu tư. Do đó, chưa có đủ cơ sở để kết luận đây là khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn hay một bước đi nhằm thiết lập quan hệ chiến lược với ngân hàng.

Khoản đầu tư tại Eximbank được chú ý trong bối cảnh Viconship tiếp tục mở rộng hệ sinh thái kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển và logistics tại Hải Phòng, với các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, kho bãi, vận tải và đại lý tàu biển.

Tại ngày 30/6/2026, giá trị các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của Viconship đạt 3.287 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) có giá trị ghi sổ gần 2.496 tỷ đồng; khoản đầu tư vào CTCP Vận tải biển Vinaship (VNA) đạt hơn 415 tỷ đồng và tại CTCP Cảng VIMC Đình Vũ đạt hơn 352 tỷ đồng

Quy mô các khoản đầu tư này cho thấy nguồn lực tài chính của Viconship vẫn gắn đáng kể với hệ sinh thái cảng biển và vận tải. Trong đó, khoản đầu tư tại Hải An chiếm hơn 75% giá trị danh mục đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, Viconship ghi nhận doanh thu thuần 861 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng 64%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.722 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỷ đồng. Kết quả này tương đương khoảng 51% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.

Những con số trên cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là một nguồn lực quan trọng để Viconship theo đuổi kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, việc đồng thời nắm giữ cổ phiếu ngân hàng cũng khiến hiệu quả sử dụng vốn và mức độ ưu tiên giữa các khoản đầu tư trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản Viconship đạt 14.854 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 762 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay tài chính lên tới 6.503 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố tháng 7/2026 của VIS Rating đánh giá đòn bẩy nợ vay và khả năng bao phủ nợ vay của Viconship ở mức trung bình.

Tổ chức này cho biết nợ vay và chi phí lãi vay gia tăng trong giai đoạn 2025–2026, một phần do các khoản đầu tư chiến lược, trong đó có việc tăng sở hữu tại Hải An và mở rộng danh mục cổ phiếu ngắn hạn. VIS Rating cũng đề cập kế hoạch huy động vốn cổ phần và trái phiếu của doanh nghiệp trong năm 2026 nhằm tái cấu trúc các khoản vay ngắn hạn và vay ký quỹ.