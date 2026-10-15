Viconship lần đầu lộ diện trong danh sách cổ đông Eximbank

Theo công bố của Eximbank, Viconship đang nắm giữ 18,775 triệu cổ phiếu EIB. Những người có liên quan đến doanh nghiệp sở hữu thêm 1,247 triệu cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn điều lệ ngân hàng.

Sự xuất hiện của Viconship trong danh sách cổ đông Eximbank diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp cảng biển này ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch đầu tư vào hệ sinh thái cảng biển, logistics và vận tải container.

Viconship lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của Eximbank, với tỷ lệ nắm giữ 1,01%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, 6 tháng đầu năm 2026, Viconship ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.722 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 313,6 tỷ đồng, tăng 20,7%.

Năm 2026, Viconship đặt mục tiêu doanh thu 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Với lợi nhuận trước thuế khoảng 380,9 tỷ đồng sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 50,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, cùng với kế hoạch mở rộng hoạt động, áp lực tài chính cũng là yếu tố cần theo dõi. Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ vay của Viconship ở mức khoảng 6.503,5 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Viconship có tiền thân là Công ty Container Việt Nam, thành lập năm 1985, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần năm 2002 và niêm yết trên HoSE với mã VSC từ năm 2008. Hoạt động chính của doanh nghiệp gồm khai thác cảng biển, kho bãi, logistics và các dịch vụ liên quan đến vận tải container.

Tại Hải Phòng, Viconship đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ lên gần 100%.

Doanh nghiệp mở rộng sang vận tải biển container thông qua Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines, liên doanh được thành lập năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Viconship sở hữu 60% vốn, trong khi Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An HAH) nắm 40%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Viconship đưa ra kế hoạch đầu tư khoảng 2.700,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực cảng biển, hậu cần cảng, bất động sản và khu công nghiệp, đồng thời nghiên cứu khả năng đầu tư vào một cảng nước sâu với số vốn ban đầu dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngoài Viconship, danh sách cổ đông do Eximbank công bố còn ghi nhận nhiều tổ chức và cá nhân sở hữu tỷ lệ đáng kể tại ngân hàng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đang nắm giữ 186,924 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 10% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 90 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,83%, trong khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nắm gần 78,794 triệu cổ phiếu, tương đương 4,51%.

Ở nhóm cổ đông cá nhân, bà Nguyễn Bích Huyền sở hữu 54 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 2,89% vốn điều lệ. Những người có liên quan đến bà Huyền nắm giữ thêm 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,94%.

Danh sách cổ đông được Eximbank cập nhật cùng thời điểm ngân hàng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10/2026. Tại đại hội, cổ đông thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Eximbank, vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025–2030), tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 8 người và bãi bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 6%.

Trước đó, tại đại hội bất thường ngày 24/7/2026, Eximbank đã bầu bổ sung 6 thành viên HĐQT độc lập. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng giám đốc Techcombank, được bầu làm Chủ tịch HĐQT.