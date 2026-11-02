Viconship dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa: VSC.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 2/11, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) cho biết, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2026.

Theo kế hoạch được phê duyệt, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu không phải khoản nợ thứ cấp, đồng thời xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VSC.

Về phương thức phát hành, trái phiếu được chào bán riêng lẻ theo hình thức bảo lãnh phát hành, dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Đồng thời, HĐQT Viconship cũng thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu, với giá trị gần 968 tỷ đồng, tương ứng 60% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Hải An Green Shipping Lines được thành lập vào tháng 8/2025, là liên doanh của Viconship (sở hữu 60% vốn điều lệ) và CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) (sở hữu 40% vốn). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

Kế hoạch phát hành trái phiếu được đưa ra trong bối cảnh quy mô tài sản và dư nợ vay của Viconship cùng tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 16.882 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 9.594 tỷ đồng, tăng 46%.

Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt hơn 8.465 tỷ đồng, tăng khoảng 58% so với mức 5.374 tỷ đồng đầu năm, và chiếm khoảng 88% tổng nợ.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 3/2026 của VSC đạt gần 935 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Song, do các chi phí tăng mạnh, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý 3 đạt 45 tỷ đồng, giảm 61% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 2.656 tỷ đồng, tăng gần 14% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 446 tỷ đồng, giảm 2% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, giảm 4% YoY.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, tính đến cuối quý 3, Viconship đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận năm.

Diễn biến cổ phiếu VSC trong hơn một năm gần đây. Nguồn: Fireant.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC duy trì xu hướng giảm từ giữa tháng 8/2025 đến nay. Chốt phiên 2/11, mã giảm 1,52% xuống 13.000 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. So với mức đỉnh 36.200 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 18/8/2025, thị giá VSC đã giảm hơn 64%.