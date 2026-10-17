Viconship cấp hạn mức vay 120 tỷ đồng cho liên doanh với Hải An

Ảnh minh họa: VSC.

CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) ngày 16/10 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc cho Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines (HARG) vay vốn với hạn mức tối đa 120 tỷ đồng.

Khoản vay có lãi suất, thời hạn và phương thức hoàn trả theo thỏa thuận giữa hai bên. Viconship có thể giải ngân một hoặc nhiều lần theo đề nghị của bên vay.

Nguồn vốn được sử dụng để bổ sung vốn, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả đến hạn. Tuy nhiên, nghị quyết không nêu cụ thể khoản vay sẽ được phân bổ cho hạng mục nào.

HĐQT Viconship giao người đại diện theo pháp luật của công ty đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết hợp đồng vay cùng các hồ sơ liên quan.

Hải An Green Shipping Lines được thành lập vào tháng 8/2025, là liên doanh của Viconship (sở hữu 60% vốn điều lệ) và CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) (sở hữu 40% vốn). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

HAGR là một trong những mắt xích trong định hướng mở rộng hoạt động của Viconship sang lĩnh vực vận tải container đường biển.

Theo kế hoạch đầu tư đội tàu được Viconship công bố tháng 9/2025, liên doanh dự kiến phát triển đội tàu có tổng sức chở khoảng 22.000 TEU trong giai đoạn 2025–2028, gồm ba tàu container sức chở 2.500 TEU mỗi chiếc và hai tàu đóng mới sức chở 7.100 TEU mỗi chiếc.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 20/5, ông Nguyễn Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Viconship cũng đặt kỳ vọng đến năm 2030, đội tàu của Hải An Green Shipping Line sẽ phát triển lên đến quy mô xấp xỉ 30.000 TEU.

Về tình hình kinh doanh, hiện Viconship chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026.

Trong quý 2/2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần 861 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 244 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 7% và 64% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Báo cáo giải trình của doanh nghiệp cho biết, đà tăng trưởng tích cực này đến từ việc các công ty con đều duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là khối cảng biển. Đồng thời, VSC tiếp tục tối ưu vận hành và được hưởng lợi từ việc chi phí khấu hao giảm khi một số máy móc thiết bị đã hết thời gian khấu hao.

Nửa đầu năm 2026, Công ty đạt 1.722 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 16% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 381 tỷ đồng, tăng 22% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỷ đồng, tăng 21% YoY.

Với mục tiêu lãi trước thuế năm 2026 đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 51% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.