Viconship bất ngờ xuất hiện trong danh sách cổ đông nắm từ 1% vốn điều lệ Eximbank

Eximbank công bố danh sách cổ đông giữ trên 1% vốn điều lệ

Theo danh sách của Eximbank, Viconship (HoSE: VSC) đang sở hữu gần 19 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1% vốn điều lệ ngân hàng. Bên cạnh đó, người có liên quan của doanh nghiệp này còn nắm thêm 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,0669%.

Viconship được thành lập năm 1985 và cổ phần hóa năm 2002, niêm yết trên HOSE từ năm 2007. Doanh nghiệp chuyên khai thác cảng và kho bãi tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quy Nhơn và TP.HCM, trong đó Hải Phòng là thị trường chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu với hai cảng Green Port và VIP Green.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Viconship đạt doanh thu thuần 1.722 tỷ đồng, tăng 15%, lợi nhuận gộp đạt 707 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 41,07%.

Nhờ có thêm 184 tỷ đồng thu từ các công ty liên kết, nên bất chấp chi phí tài chính tăng gấp 4 lần, chi phí bán hàng tăng 65%, Viconship vẫn có lợi nhuận trước thuế 381 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Viconship đạt 14.854 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm; phần lớn tập trung ở tài sản cố định (chiếm 31%), đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 22%) và các khoản phải thu (chiếm 14%).

Nợ phải trả đạt 7.593 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 6.503 tỷ đồng, tăng 21%. Với vốn chủ sở hữu dày dặn, đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 13%, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,04 lần.

Ngoài Viconship, danh sách các cổ đông nắm giữ trên 1% của Eximbank còn có 3 pháp nhân và 3 cá nhân khác.

Nguồn: Eximbank

Ở nhóm pháp nhân, Công ty CP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) là cổ đông duy nhất nắm giữ 10% vốn điều lệ của Eximbank. Xếp sau là Công ty CP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) với 90 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,83% vốn điều lệ và Vietcombank (HoSE: VCB) với gần 78,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,51% vốn điều lệ.

Ở nhóm cá nhân, bà Nguyễn Bích Huyền nắm 54 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,9% vốn điều lệ; người có liên quan của bà sở hữu thêm 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,94% vốn điều lệ. Bà Lương Thị Cẩm Tú giữ hơn 19,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,12% vốn điều lệ. Bà Lê Thị Mai Loan nắm 17,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,03% vốn điều lệ.

Sự thay đổi danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% trở lên của Eximbank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng đang trong quá trình sắp xếp lại bộ máy quản trị cấp cao. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba trong năm 2026 vừa diễn ra ngày 14/10 đã thông qua hai nội dung trọng tâm là thay đổi quy định về sở hữu nước ngoài và kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Theo đó, ngân hàng đã chính thức thông qua bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài 6% vốn điều lệ và bầu bổ sung Tổng giám đốc Phạm Thị Huyền Trang vào HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, Eximbank đạt 678,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính cho mức lợi nhuận này là hoạt động cho vay, với thu nhập lãi thuần đạt 2.775 tỷ đồng, chiếm 82,8% tổng thu nhập hoạt động.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt 266.068 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng sau dự phòng rủi ro đạt 186.192 tỷ đồng, tăng 2,3%. Tổng giá trị nợ xấu đạt 5.793 tỷ đồng, tăng 9,8%. Tỷ lệ nợ xấu đạt 3,08%.