VICO 2026: Thúc đẩy phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam

Hội tụ những tiếng nói có trọng lượng trong ngành cà phê

Sáng ngày 16/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Cà phê Quốc tế Việt Nam 2026 – Vietnam International Coffee Outlook 2026 (VICO 2026). Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức. Hơn 250 đại biểu tham dự là đại diện của các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao các nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất và các doanh nghiệp trên toàn chuỗi giá trị sẽ trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm phác thảo những hướng đi mới cho ngành cà phê.

Lễ khai mạc Hội nghị Cà phê Quốc tế Việt Nam 2026 – Vietnam International Coffee Outlook 2026 (VICO 2026) diễn ra sáng 16/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tổ chức, ngành cà phê thế giới đang chuyển đổi sâu sắc trước biến động thị trường, các quy định thương mại mới về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu trên toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao giá trị và chủ động tham gia định hình tương lai của ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đỗ Xuân Hiền, Chánh văn phòng VICOFA cho biết, chương trình VICO 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế tầm cỡ của ngành cà phê. Hội nghị có sự tham dự của Giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Tổng Thư ký Liên đoàn Cà phê Châu Âu (ECF), Giám đốc điều hành Hiệp hội Cà phê Đặc sản Toàn cầu (SCA), Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Châu Á (ACA), đại diện cơ quan ngoại giao các nước sản xuất và tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, cùng các chuyên gia phân tích thị trường và các doanh nghiệp hoạt động trên toàn chuỗi giá trị.

Mang thông điệp “Kết nối đối tác, chia sẻ trách nhiệm, thúc đẩy phát triển bền vững”, VICO 2026 hướng đến không chỉ là nơi cập nhật thông tin, mà còn là cầu nối để các bên cùng nhận diện cơ hội, tháo gỡ khó khăn và mở ra những hợp tác thực chất cho ngành cà phê Việt Nam và thế giới.

Theo ông Đỗ Xuân Hiền, với chủ đề xuyên suốt “Ngành cà phê hôm nay và những hướng đi mới”, chương trình được thiết kế thành sáu phiên thảo luận, đi từ bức tranh toàn cảnh đến những vấn đề rất cụ thể của doanh nghiệp và người trồng cà phê.

Ngoài ra, bên lề hội nghị, đại biểu có thể tham quan triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi giá trị cà phê; thăm nhà máy cà phê hòa tan của Tập đoàn Intimex tại TP. Hồ Chí Minh, nhà máy chế biến và trang trại cà phê hữu cơ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai.

Cà phê Việt Nam được giới thiệu tại hội nghị.

Từ thị trường đến chính sách - những câu hỏi lớn được đặt ra

Phát biểu lại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA cho biết, năm 2026, ngành cà phê thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu. Thị trường thế giới tiếp tục gặp nhiều biến động do xung đột Nga – Ukraine, xung đột Hoa Kỳ - Iran Trung Đông. Tình hình cung – cầu, chi phí sản xuất, logistics, tỷ giá… đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp cà phê.

Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đặc biệt là ảnh hưởng của El Niño kéo dài sang năm 2027, có thể là một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử sẽ tác động tiêu cực đến ngành cà phê thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA phát biểu tại hội nghị

Trong khi đó, thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, chống phá rừng, gây suy thoái rừng, trách nhiệm xã hội và minh bạch chuỗi cung ứng, đòi hỏi ngành cà phê cần tiếp tục đổi mới nhằm tuân thủ các quy định. Trong đó, quy định EUDR của Liên minh Châu Âu sẽ chính thức được thực thi đối với 7 mặt hàng liên quan đến phá rừng và gây suy thoái rừng, trong đó có cà phê. Thực trạng này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ mỗi lô hàng xuất khẩu.

Ông Nguyễn Nam Hải cho biết thêm, Việt Nam hiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng cà phê Robusta toàn cầu. Niên vụ cà phê 2025-2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động của thị trường và những khó khăn trong sản xuất, ngành cà phê Việt Nam vẫn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tổng số lượng xuất khẩu đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 8,6 tỷ USD, đây là mức kim ngạch cao nhất từ trước đến nay.

Mặc dù đạt được thành tích xuất khẩu đáng khích lệ, ngành cà phê Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Khối lượng xuất khẩu tăng khoảng 21% nhưng kim ngạch chỉ tăng gần 1%. Giá xuất khẩu bình quân giảm khoảng 16,5% so với niên vụ trước. Điều này cho thấy tăng trưởng về sản lượng chưa đồng nghĩa với tăng trưởng tương ứng về giá trị. Cơ cấu xuất khẩu của ngành vẫn phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu cà phê nhân. Trong khi đó, giá trị gia tăng, năng lực chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và khả năng tham gia những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng quốc tế vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển.

Các hoạt động trưng bày, kết nối đối tác bên lề hội nghị.

Đứng trước những cơ hội cũng như khó khăn, thách thức đan xen, Chủ tịch VICOFA đã nêu ra các yêu cầu ngành cà phê Việt Nam cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển vùng nguyên liệu cà phê theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh tái canh, cải tạo vườn cây, ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái và các mô hình canh tác giảm phát thải.

Xây dựng hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch, đáp ứng EUDR và các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu vùng trồng, bản đồ số, định vị địa lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng kết nối, chia sẻ và xác minh.

Bên cạnh đó, ngành cà phê Việt Nam cũng cần đẩy mạnh đầu tư công nghệ và dây chuyền chế biến hiện đại. Chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu cà phê nhân thô sang các sản phẩm cà phê chế biến sâu là giải pháp then chốt giúp ngành cà phê Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng.

Ngoài ra, cần tiếp tục phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê. Bên cạnh việc duy trì những thị trường truyền thống, cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quốc gia Cà phê Robusta Việt Nam và phát triển các mối quan hệ hợp tác trực tiếp với nhà rang xay, nhà nhập khẩu quốc tế.

Ông Nguyễn Nam Hải cũng khẳng định, tiêu thụ nội địa ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với tiềm năng về dân số hiện có. Vì vậy, việc tăng cường tiêu thụ cà phê nội địa là một chiến lược quan trọng giúp ngành cà phê Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, gia tăng giá trị thặng dư và phát triển bền vững.

"Song song với đó, ngành cà phê Việt Nam cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ trách nhiệm trong chuỗi giá trị. Các quốc gia sản xuất, quốc gia tiêu thụ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cần cùng nhau giải quyết những vấn đề chung về biến đổi khí hậu, trách nhiệm của các nước sản xuất đối với bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, tiêu chuẩn bền vững, chuyển giao công nghệ, tài chính xanh và cải thiện sinh kế người trồng cà phê", Chủ tịch VICOFA nhấn mạnh.

Hội nghị Cà phê Quốc tế Việt Nam 2026 – Vietnam International Coffee Outlook 2026 (VICO 2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 16/11 đến 17/11) với sự tham gia của các chuyên gia phân tích thị trường, đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các quốc gia sản xuất cà phê: Brazil, Colombia, Indonesia… cùng đông đảo các chuyên gia và đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu Việt Nam và quốc tế. Thông qua Hội nghị, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm quý báu, tìm ra những giải pháp thiết thực, mở rộng cơ hội hợp tác và tạo thêm động lực mới cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam cũng như ngành cà phê thế giới.