Vích lên Bãi Tàu, Khu bảo tồn biển Hòn Cau đẻ 82 trứng

Khoảng 19 giờ ngày 7/10, cá thể vích bò lên bãi cát trong điều kiện trời tối và mưa lớn kéo dài suốt đêm. Do thời tiết không thuận lợi, cán bộ bảo tồn không thể theo dõi trực tiếp quá trình sinh sản.

Dấu chân cá thể vích bò lên bãi cát trong điều kiện trời tối và mưa lớn (Ảnh: Phi Phi)

Đến khoảng 5 giờ sáng nay, khi kiểm tra khu vực Bãi Tàu, lực lượng bảo tồn phát hiện ổ trứng. Toàn bộ 82 trứng đã được đưa về Trạm để ấp, theo dõi và bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có hệ sinh thái biển đa dạng, cùng những bãi cát tự nhiên là nơi sinh sống, kiếm ăn và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển. Trong đó, vích đã nhiều lần trở lại các bãi cát nơi đây để sinh sản.

Lực lượng bảo tồn phát hiện ổ 82 trứng (Ảnh: Phi Phi)

Từ đầu năm đến nay, Khu bảo tồn biển Hòn Cau ghi nhận 5 ổ vích, với 248 trứng. Tính từ năm 2013 đến nay, đã có 87 lượt rùa biển lên bờ sinh sản, với tổng số 7.062 trứng. Năm 2017 ghi nhận số lượng cao nhất, với 15 ổ và 1.389 trứng.

Toàn bộ 82 trứng đã được đưa về Trạm để ấp, theo dõi và bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển (Ảnh: Phi Phi)

Vích được ghi nhận sinh sản tại nhiều bãi cát trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau như Bãi Nhất, Bãi Tàu, Bãi Trước, Bãi Tràng Dão và Bãi Cầu Cảng. Việc vích tiếp tục trở lại là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn, khi những bãi cát tự nhiên nơi đây vẫn là nơi sinh sản quen thuộc của loài rùa biển quý hiếm này.

Bãi Tàu - nơi vích lên đẻ trứng (Ảnh: Phi Phi)