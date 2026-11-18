Biến động chỉ tiêu kinh doanh và quan điểm phân phối lợi nhuận

Theo biên bản kiểm phiếu ngày 16/11, VietCredit đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh cách chia lợi nhuận năm 2025, hạ mục tiêu kinh doanh và thay đổi phương án tăng vốn năm 2026. VICEM đã sử dụng toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu đang nắm giữ để bỏ phiếu không tán thành đối với cả ba tờ trình. Mặc dù vậy, với tỷ lệ tán thành đạt hơn 78% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, các quyết nghị này vẫn được thông qua theo đúng quy định.

Vấn đề phân phối lợi nhuận đã được bàn thảo từ kỳ đại hội tháng 4 khi đại diện doanh nghiệp nhà nước đề nghị dùng toàn bộ phần lãi còn lại sau trích lập các quỹ để trả cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, ban lãnh đạo VietCredit ưu tiên giữ lại nguồn vốn để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Việc này được giải thích là để phục vụ mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay và đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn khi dư nợ gia tăng. Theo phương án mới nhất, phần lợi nhuận dành cho việc tăng vốn được điều chỉnh còn 822 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động cũng thay đổi, cho phép bán 40% sau năm đầu tiên, 30% sau năm thứ hai và phần còn lại sau năm thứ ba.

Về kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị VietCredit đề xuất hạ mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 từ 2.400 tỷ đồng xuống còn 1.800 tỷ đồng sau khi đánh giá lại chi phí huy động vốn và rủi ro tín dụng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty tài chính này đạt 1.560 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cùng lúc, mục tiêu dư nợ cấp tín dụng cuối năm 2026 được điều chỉnh giảm từ 30.900 tỷ đồng xuống 24.500 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ nợ xấu dự kiến được nâng từ 5% lên 7%. Biên bản kiểm phiếu không công bố lý do cụ thể khiến VICEM phủ quyết các nội dung trên.

Lịch sử bất đồng quản trị và bài toán thoái vốn nhà nước

Lá phiếu phủ quyết của VICEM tiếp nối chuỗi bất đồng kéo dài qua nhiều kỳ đại hội. Từ năm 2023, cổ đông nhà nước này đã liên tục bỏ phiếu không tán thành đối với các đề xuất về thù lao, phương án tăng vốn và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án cơ cấu nợ xấu. Sang năm 2024, đại diện VICEM tiếp tục yêu cầu tính toán rõ ràng mức thù lao cho từng vị trí và đề nghị trình cổ đông biểu quyết minh bạch các giao dịch với bên liên quan.

Vấn đề giao dịch với bên liên quan cũng là một điểm nghẽn trong công tác quản trị của doanh nghiệp. Kết luận thanh tra công bố cuối năm 2025 xác định các giao dịch tiền gửi giữa VietCredit và chính VICEM, gây phát sinh hơn 18 tỷ đồng chi phí lãi trong hai năm 2023 và 2024, chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt. Một số giao dịch trả lãi với công ty con của VICEM cũng gặp tình trạng tương tự. Vi phạm này khiến VietCredit bị phạt 137,5 triệu đồng. Đến đầu năm 2026, Hội đồng quản trị công ty mới chính thức thông qua lại các giao dịch này.

Về tiến trình thoái vốn, VICEM từng góp 40% vốn điều lệ khi tiền thân của VietCredit thành lập năm 2008. Dù chủ trương thoái toàn bộ vốn được Bộ Xây dựng phê duyệt từ năm 2018, kế hoạch này liên tục gặp khó khăn. Đợt bán đấu giá hơn 10 triệu cổ phiếu vào năm 2023 với giá khởi điểm khoảng 720 tỷ đồng không thành công do vắng bóng nhà đầu tư. Tỷ lệ sở hữu của VICEM hiện giảm xuống khoảng 11% do VietCredit phát hành thêm cổ phiếu, nhưng khối lượng nắm giữ vẫn được giữ nguyên. Theo chiến lược phát triển điều chỉnh ngày 7/7/2026, phần vốn này tiếp tục nằm trong diện phải thoái toàn bộ hoặc chuyển giao cho các doanh nghiệp chuyên trách quản lý vốn nhà nước.