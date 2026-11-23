Kết phiên, VIC tăng 1,6%, đóng góp khoảng 6,2 điểm vào VN Index. VHM tăng 1,8%, đóng góp thêm khoảng 2 điểm. Nhờ lực kéo từ 2 cổ phiếu này, VN Index tăng 0,49%.

Trên sàn HoSE, số mã tăng nhỉnh hơn số mã giảm, với 164 mã tăng và 136 mã giảm. Ngoài VIC và VHM, chỉ số còn nhận được lực đỡ từ FPT, HVN, GVR, CTG và VNM. Ở chiều ngược lại, TCB, GAS, STB, MBB, MWG và MSN gây sức ép lên chỉ số.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, với chưa đầy 595 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị 12.364 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 350 tỷ đồng trên HoSE, giảm đáng kể so với mức bán ròng hàng nghìn tỷ đồng ở các phiên trước. Lực bán tập trung vào nhóm ngân hàng và chứng khoán, với các mã HDB, VPX, SSI, VIX, TCB, BID, MBB, VCK và VND. Ở chiều mua, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng các mã POW, GMD, HVN, FPT, HDG và VHM.

Thanh khoản khớp lệnh ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, dù áp lực bán ròng của khối ngoại đã dịu bớt. Do vậy, trong các phiên tới, khả năng lấy lại và giữ mốc 1.700 điểm sẽ phụ thuộc vào mức độ lan tỏa của lực mua.

Nếu thanh khoản cải thiện và nhiều nhóm cổ phiếu cùng tăng, nhịp hồi sẽ có thêm cơ sở để duy trì. Nếu lực kéo vẫn tập trung ở vài mã vốn hóa lớn, chỉ số sẽ dễ chững lại khi các cổ phiếu này hụt đà.