Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch ngày 19/11, thị trường chứng khoán tiếp tục bị ‘nhuộm đỏ’. Kết thúc phiên sáng, chỉ số giảm 14 điểm, xuống 1.689 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện nhẹ nhưng không đủ giúp thị trường lấy lại sắc xanh.

Đóng cửa phiên, VN-Index giảm 13,4 điểm, xuống 1.689,6 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm gần 4 điểm, xuống 239 điểm; UPCoM-Index mất 0,76 điểm, còn 120,36 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường suy giảm so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 15.939 tỷ đồng, tương ứng khối lượng gần 728 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.897 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 15.009 tỷ đồng, giảm 14% so với phiên 18/11.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn nghiêng mạnh về chiều bán, đánh dấu phiên bán ròng thứ ba liên tiếp. Trên cả ba sàn, khối ngoại mua vào 1.073 tỷ đồng và bán ra 2.035 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 962 tỷ đồng.

FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 272 tỷ đồng. Các mã đứng sau gồm ACB (101,5 tỷ đồng), VIX (71 tỷ đồng), VIC (58 tỷ đồng), VCB (55 tỷ đồng), MBB (49 tỷ đồng) và CTG (46 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, SHS dẫn đầu với 27 tỷ đồng. TCB được mua ròng 17 tỷ đồng, tiếp đến là NKG (16 tỷ đồng), HPG (15 tỷ đồng) và MSN (13,6 tỷ đồng).

Nhóm cổ phiếu trụ ‘ghì chân’ thị trường

Áp lực giảm điểm trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC là mã tác động tiêu cực nhất khi giảm 2,04%, xuống 240.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi gần 8 điểm của VN-Index.

Tại nhóm ngân hàng và bất động sản, CTG, LPB, STB và VHM cũng nằm trong nhóm kéo chỉ số đi xuống. Trong đó, CTG lấy đi 0,8 điểm; VHM tác động âm 0,69 điểm; LPB và STB lần lượt khiến VN-Index mất thêm 0,49 điểm và 0,47 điểm.

Tại nhóm công nghệ, FPT nối dài đà điều chỉnh khi giảm 2,66% xuống 45.700 đồng/cổ phiếu. Mã này lấy đi 0,48 điểm của VN-Index, đồng thời dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với hơn 852 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HVN là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số với 0,61 điểm. GEE hỗ trợ 0,42 điểm, tiếp đến là BID (0,24 điểm), NAB (0,19 điểm), GVR (0,17 điểm), BCM và POW (cùng 0,1 điểm). Tuy nhiên, mức hỗ trợ từ các cổ phiếu này chưa đủ bù đắp áp lực bán, khi riêng số điểm VIC lấy đi đã áp đảo tổng đóng góp của tất cả mã ở chiều nâng đỡ.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 379 mã giảm giá, trong đó có 45 mã giảm sàn. Số cổ phiếu tăng là 230 mã, gồm 14 mã tăng trần; 873 mã đứng giá tham chiếu.

Tại nhóm tài chính - ngân hàng, nhiều cổ phiếu tiếp tục giao dịch dưới mốc tham chiếu. Ngoài các mã đã tạo sức ép trực tiếp lên VN-Index, ACB, TCB, EIB, MBB, VPB và HDB cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữu được đà tăng như VND tăng 1,07%; VIX +0,4%; VIB +0,37% và MSB +0,3%;... VCB, SHB, SSI, HCM, VCI và TPB kết phiên tại giá tham chiếu.

Nhóm bất động sản cũng chịu chung áp lực điều chỉnh, KDH giảm 2,17%; TCH -0,75%; NVL -0,48% và DXG -0,45%.

Ở nhóm công nghiệp, diễn biến có phần tích cực hơn tại một số mã. GEX tăng 1,5%, GEE tăng 5,13%, còn GMD giữ giá tham chiếu.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG đóng cửa tại mức tham chiếu 20.450 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch gần 314 tỷ đồng. Nhóm tiêu dùng ghi nhận diễn biến kém tích cực tại MWG, MSN và VNM.